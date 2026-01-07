Lorran foi emprestado ao Pisa pelo Flamengo - Reprodução / Instagram @pisasportingclub

Lorran foi emprestado ao Pisa pelo Flamengo Reprodução / Instagram @pisasportingclub

Publicado 07/01/2026 15:11



Lorran está emprestado pelo Flamengo à Pisa, atual lanterna do Campeonato Italiano, e recebeu um puxão de orelha do técnico Alberto Gilardino. Apesar de elogiar o potencial do jovem jogador de 19 anos, o comandante foi sincero ao apontar o principal problema em campo.

“Estou com ele todos os dias durante os treinos. Esses jogadores têm algo diferente em termos de técnica, garra e intuição, mas precisamos eliminar um pouco da preguiça deles, que é o aspecto mais importante. O garoto está na Itália há pouco tempo; se ele conseguir se livrar dessa preguiça, fará grandes coisas", avaliou.

Lorran chegou à Itália no início de setembro, em uma negociação que valeu ao Flamengo 500 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões à época). Entretanto, até o momento, não conseguiu se firmar tendo atuado poucos minutos.



AO todo, o jovem meia-atacante disputou oito partidas, sendo apenas uma como titular. Normalmente ele entra no fim do segundo tempo, com menos de 15 minutos para mostrar serviço.