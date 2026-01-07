Belo Horizonte - Recém-contratado pelo Cruzeiro, Matheus Cunha sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino e precisará passar por cirurgia. O procedimento será realizado pelos médicos do clube nesta quarta-feira (7), e o goleiro ainda não tem uma previsão de retorno.
"O Cruzeiro informa que o goleiro Matheus Cunha sofreu uma entorse no joelho direito, em treinamento na tarde dessa segunda-feira, na Toca da Raposa II. O atleta foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco, com indicação de intervenção cirúrgica.
O procedimento será realizado nesta quarta-feira, no Hospital Orizonti, conduzido pelo chefe do departamento médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, e pelo médico do clube, Dr. Thiago Daniel. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro."
