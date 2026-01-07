Matheus Cunha ainda não tem uma previsão de retorno no Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 07/01/2026 13:14

Belo Horizonte - Recém-contratado pelo Cruzeiro , Matheus Cunha sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino e precisará passar por cirurgia. O procedimento será realizado pelos médicos do clube nesta quarta-feira (7), e o goleiro ainda não tem uma previsão de retorno.

De acordo com a Raposa, ele passou por exames que "diagnosticaram lesão no menisco, com indicação de intervenção cirúrgica".



Matheus Cunha foi oficializado como reforço do Cruzeiro no dia 1º de janeiro, já que havia assinado um pré-contrato em julho do ano passado. Antes, defendia o De acordo com a Raposa, ele passou por exames que "diagnosticaram lesão no menisco, com indicação de intervenção cirúrgica".Matheus Cunha foi oficializado como reforço do Cruzeiro no dia 1º de janeiro, já que havia assinado um pré-contrato em julho do ano passado. Antes, defendia o Flamengo

Confira o comunicado do Cruzeiro:

"O Cruzeiro informa que o goleiro Matheus Cunha sofreu uma entorse no joelho direito, em treinamento na tarde dessa segunda-feira, na Toca da Raposa II. O atleta foi submetido a exames que diagnosticaram lesão no menisco, com indicação de intervenção cirúrgica.



O procedimento será realizado nesta quarta-feira, no Hospital Orizonti, conduzido pelo chefe do departamento médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, e pelo médico do clube, Dr. Thiago Daniel. Todo o processo de recuperação acontecerá no departamento de saúde e performance do Cruzeiro."