Igor Jesus fez história no Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/01/2026 20:38

Rio - O empresário Jefferson Batista contou com o Botafogo superou o Atlético-MG pela contratação de Igor Jesus. Em entrevista ao 'Central do Mercado', na 'ge tv', ele contou que Glorioso foi "economicamente muito mais potente" do que o Galo e citou que os dirigentes foram muito arrojados. Ele também valorizou o deslocamento até o mundo árabe por um encontro presencial.

"Um ano de mundo árabe, a proposta oficial foi do Inter, de Porto Alegre. Depois de um ano e meio, a proposta oficial do Brasil foi Athletico-PR, Atlético-MG, Inter e Botafogo. Mas realmente estávamos praticamente certos com o Atlético-MG, mas o Textor junto com o Mazzuco e o Alessandro Brito foram muito profissionais, muito arrojados e muito preparados para aquela situação. E o projeto, naquele momento, não tivemos dúvida em acertar com o Botafogo", disse.

"Inicialmente, não eram os valores que a gente imaginava (do Atlético-MG). Na verdade, a gente estava apalavrado, mas os valores ainda não eram interessantes, estávamos conversando. Nesse meio termo, o Alessandro Brito, que conhece o Igor desde as categorias de base, junto com o Mazzuco me ligaram. Eles foram economicamente muito mais potentes naquele momento do que o Atlético-MG. Após isso, o Atlético quis reatar as situações, mas por tudo que foi ofertado para nós não tínhamos como voltar na situação. E a diferença do Botafogo ter se deslocado ao mundo árabe e ter uma reunião presencial conosco".

Igor Jesus estava no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e chegou ao Botafogo no meio de 2024 e não demorou para cair nas graças da torcida. Ele foi peça fundamental nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ao todo, fez 59 jogos, marcou 17 gols e anotou seis assistências.

O atacante viveu seus últimos momentos com a camisa do time carioca no Mundial de Clubes. Igor foi o autor do gol na histórica vitória por 1 a 0 diante do PSG, na fase de grupos.

Desde o meio de 2025, ele está no Nottingham Forest. Pelo time inglês, o atacante soma 26 partidas, sete gols e uma assistência.

