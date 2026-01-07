Jeffinho está fora dos planos do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/01/2026 14:30

Rio - Fora dos planos do Botafogo, Jeffinho está de malas prontas para o futebol chinês. O Alvinegro tem conversas avançadas para emprestar o atacante para o Liaoning Tieren até dezembro de 2026, da China. Porém, o FC Tokyo, do Japão, tenta atravessar o negócio.

O clube chinês já está na fase de troca de documentos, mas os japoneses acompanham a situação e tentam atravessar o negócio de última hora. O Liaoning Tieren pagará 300 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão) pelo empréstimo, mas a situação pode mudar caso o FC Tokyo tente uma operação em definitivo.

Além do Liaoning Tieren e do FC Tokyo, Jeffinho também entrou na mira do Santos. O Peixe busca reforços para o ataque para a próxima temporada e monitora as possibilidades no mercado. Recentemente, o clube acertou com Gabigol e tentou negociar com Rony, do Atlético-MG.

Na segunda passagem pelo Botafogo, Jeffinho sofreu com problemas físicos, incluindo uma lesão no joelho, e perdeu espaço com o técnico Davide Ancelotti. Em 2025, disputou apenas 26 jogos e marcou dois gols. Nem mesmo a chegada de Martín Anselmi mudou a situação.

Contratado em 2022, Jeffinho foi vendido para o Lyon, da França, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,2 milhões à época). Em 2024, o Botafogo contratou o jogador em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões), por 70% dos direitos econômicos.