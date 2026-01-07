Jeffinho está fora dos planos do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Botafogo negocia Jeffinho com futebol chinês, mas clube japonês tenta atravessar
Liaoning Tieren faz proposta de empréstimo até dezembro de 2026, mas FC Tokyo monitora situação
Botafogo negocia Jeffinho com futebol chinês, mas clube japonês tenta atravessar
Liaoning Tieren faz proposta de empréstimo até dezembro de 2026, mas FC Tokyo monitora situação
Clube equatoriano anuncia contratação de zagueiro ex-Botafogo
Luis Segovia, de 28 anos, chega sem custos a LDU após passagem pela Série B e disputará o Campeonato Equatoriano e a Libertadores
Recuperado de lesão, Bastos espera ganhar sequência no Botafogo
Zagueiro retomou os treinos com o elenco alvinegro neste início de ano
Botafogo encerra negociações com o São Paulo por Ferraresi e Pablo Maia
Demora nas tratativas impede acordo, e clube carioca desiste de troca envolvendo jogadores dos dois elencos
Botafogo negocia renovação de Barboza e tenta chegar a um acordo por salário
Zagueiro tem contrato até o fim deste ano
Clubes europeus fazem propostas por atacantes do Botafogo
Arthur Cabral despertou o interesse do Torino; já Artur está na mira do Olympique de Marselha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.