Bastos em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Em 2025, o angolano entrou em campo em apenas uma partida, em fevereiro, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, se machucou e foi substituído logo nos primeiros minutos.
Aquele jogo marcava justamente o retorno do defensor, que havia sofrido uma lesão muscular na coxa esquerda na reta final de 2024 - ano em que se destacou. À época, ele não teve condições de disputar a decisão da Libertadores e as rodadas finais do Brasileirão.
O problema no joelho esquerdo se estendeu durante toda a temporada. Inicialmente, optou-se por um tratamento conservador. Depois, Bastos passou por cirurgia, em julho. Agora, o zagueiro treina com o grupo e trabalha para reforçar o Botafogo o mais rapidamente possível.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.