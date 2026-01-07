Bastos em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Rio - Recuperado de lesão no joelho esquerdo, Bastos retomou os treinos com o elenco do Botafogo neste início de ano. O zagueiro espera ganhar sequência ao longo da temporada.
Em 2025, o angolano entrou em campo em apenas uma partida, em fevereiro, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Na ocasião, se machucou e foi substituído logo nos primeiros minutos.

Aquele jogo marcava justamente o retorno do defensor, que havia sofrido uma lesão muscular na coxa esquerda na reta final de 2024 - ano em que se destacou. À época, ele não teve condições de disputar a decisão da Libertadores e as rodadas finais do Brasileirão.
O problema no joelho esquerdo se estendeu durante toda a temporada. Inicialmente, optou-se por um tratamento conservador. Depois, Bastos passou por cirurgia, em julho. Agora, o zagueiro treina com o grupo e trabalha para reforçar o Botafogo o mais rapidamente possível.