Lucas Villalba assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2029 - Vítor Silva / Botafogo

Lucas Villalba assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2029Vítor Silva / Botafogo

Publicado 07/01/2026 15:54

Rio - Primeiro reforço do Botafogo para a próxima temporada, o atacante Lucas Villalba já tem data para ser apresentado. O uruguaio será apresentado oficialmente nesta quinta-feira (8), às 13h (de Brasília), no Nilton Santos. O evento terá transmissão da Botafogo TV.

Lucas Villalba já participa da pré-temporada. O jogador se apresentou no Espaço Lonier nos últimos dias, realizou exames e assinou contrato. Desde então, ele tem participado das atividades sob o comando do técnico argentino Martín Anselmi.

Por conta da transfer ban imposto ao clube na Fifa devido a dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada, o jogador ainda não está inscrito na CBF e na Ferj. O Botafogo busca solucionar a situação nos próximos dias para inscrever os reforços.

Com 24 anos, Villalba foi contratado junto ao Nacional, do Uruguai, pelo valor de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 16,2 milhões), incluindo bônus e metas futuras. A principal característica do ponta-direita, que tem vínculo de quatro temporadas, é a velocidade.

O Botafogo segue em busca de mais reforços. O Alvinegro tem conversas avançadas para contratar o volante Cristian Medina, do Estudiantes, da Argentina, e também já tem um acerto encaminhado com o Fluminense para trocar Savarino por Wallace Davi, dependendo apenas do aval do meia venezuelano.