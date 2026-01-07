Botafogo deseja renovar o contrato de Alexander BarbozaVitor Silva / Botafogo
Botafogo negocia renovação de Barboza e tenta chegar a um acordo por salário
Zagueiro tem contrato até o fim deste ano
Empresário relembra como Botafogo superou o Atlético-MG por Igor Jesus
Atacante fez história no Glorioso
De volta ao Brasil, Savarino se reapresenta no Botafogo
Meia-atacante é alvo do Fluminense, que já se acertou com o Glorioso
Botafogo define data de apresentação de Lucas Villalba
Uruguaio ainda não pode ser inscrito por causa de transfer ban da Fifa
Atacante que foi alvo do Botafogo aparece nas redes sociais com a camisa alvinegra
Ele vestiu a peça que o Glorioso utilizou entre as temporadas de 2024 e 2025
Botafogo negocia Jeffinho com futebol chinês, mas clube japonês tenta atravessar
Liaoning Tieren faz proposta de empréstimo até dezembro de 2026, mas FC Tokyo monitora situação
Clube equatoriano anuncia contratação de zagueiro ex-Botafogo
Luis Segovia, de 28 anos, chega sem custos a LDU após passagem pela Série B e disputará o Campeonato Equatoriano e a Libertadores
