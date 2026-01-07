Botafogo deseja renovar o contrato de Alexander Barboza - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 07/01/2026 08:30

Rio - O Botafogo negocia a renovação do contrato de um dos pilares do time. O Alvinegro retomou as conversas para renovar o vínculo do zagueiro Alexander Barboza e tenta resolver algumas pendências para concluir o acerto, de acordo com o "ge".

A renovação de Barboza caminha em contramão da decisão da diretoria alvinegra, que busca reduzir a folha salarial. Recentemente, o Botafogo negociou Marlon Freitas com o Palmeiras e tem um acerto para a saída de Savarino para o Fluminense, dependendo apenas do aval do jogador.



Alexander Barboza, de 30 anos, é um dos principais nomes do elenco. O jogador, que tem contrato até o fim deste ano, deseja renovar o vínculo, mas pede uma valorização salarial considerada alta pelo Botafogo. Caso cheguem a um acordo, ele teria um dos maiores vencimentos do elenco.

Além de Barboza, outros quatro jogadores tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2026: Alex Telles, Allan, Bastos e Marçal. Chris Ramos, emprestado pelo Cádiz, tem vínculo até junho. Nas próximas semanas, o Botafogo avaliará todos os casos.

Contrato em 2024, Barboza chegou sem custos de transferência. Ao todo, o zagueiro soma 98 jogos e dois gols com a camisa alvinegra. Ele foi peça fundamental nas conquistas do Brasileirão e Libertadores de 2024, e ainda é um dos remanescentes do time histórico.