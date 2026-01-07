Savarino voltou ao BotafogoVítor Silva/ BFR

Rio - Alvo do Fluminense na janela de transferências, Savarino se reapresentou ao Botafogo nesta quarta-feira (7) para realizar exames e passar avaliações no CT Lonier. O grupo voltou aos trabalhos no domingo (4), mas o jogador não conseguiu deixar a Venezuela a tempo por causa do ataque dos Estados Unidos.
O futuro de Savarino pode ser fora do Botafogo. Isso porque o Alvinegro e Fluminense se acertaram pela transferência de jogador, que tem a decisão nas mãos.
Caso aceite, o meia-atacante reforçará o Tricolor. Enquanto isso, o Glorioso receberá uma quantia em dinheiro e o volante Wallace Davi, de 18 anos.