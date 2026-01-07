Rio - Alvo do Fluminense na janela de transferências, Savarino se reapresentou ao Botafogo nesta quarta-feira (7) para realizar exames e passar avaliações no CT Lonier. O grupo voltou aos trabalhos no domingo (4), mas o jogador não conseguiu deixar a Venezuela a tempo por causa do ataque dos Estados Unidos.
