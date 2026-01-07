Luis Segovia é o novo reforço da LDUFoto: Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A LDU anunciou na última terça-feira (6) a contratação de Luis Segovia, que teve passagem pelo Botafogo em 2023. O zagueiro, de 28 anos, chega ao clube equatoriano sem custos após passagem pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Leia mais: Recuperado de lesão, Bastos espera ganhar sequência no Botafogo
Segovia é a segunda contratação da equipe equatoriana na temporada. O clube também acertou a chegada do meio-campista Alejandro Tobar. O zagueiro chega à equipe para disputar o Campeonato Equatoriano, a Copa Nacional e a Libertadores. Sua estreia poderá ocorrer nas primeiras rodadas do torneio nacional ou já na fase de grupos da competição continental.
Confira: Botafogo encerra negociações com o São Paulo por Ferraresi e Pablo Maia
Segovia chegou ao Botafogo em 2023 após passagem pelo Independiente del Valle, onde conquistou duas Copas Sul-Americana, um Campeonato Equatoriano e uma Copa do Equador. Sem espaço no Glorioso, o zagueiro atuou em apenas 10 jogos e foi emprestado ao futebol belga ainda em 2023 e, posteriormente, ao CRB em 2024, transferindo-se de forma definitiva para o clube alagoano no início do ano passado.
Importante na permanência do CRB na Série B em 2024, o zagueiro perdeu espaço na equipe ao longo de 2025. Na última temporada, atuou em 33 jogos, sendo 25 como titular, com um gol e uma assistência.