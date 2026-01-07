Luis Segovia é o novo reforço da LDU - Foto: Reprodução/Instagram

Rio - A LDU anunciou na última terça-feira (6) a contratação de Luis Segovia, que teve passagem pelo Botafogo em 2023. O zagueiro, de 28 anos, chega ao clube equatoriano sem custos após passagem pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Segovia é a segunda contratação da equipe equatoriana na temporada. O clube também acertou a chegada do meio-campista Alejandro Tobar. O zagueiro chega à equipe para disputar o Campeonato Equatoriano, a Copa Nacional e a Libertadores. Sua estreia poderá ocorrer nas primeiras rodadas do torneio nacional ou já na fase de grupos da competição continental.

Segovia chegou ao Botafogo em 2023 após passagem pelo Independiente del Valle, onde conquistou duas Copas Sul-Americana, um Campeonato Equatoriano e uma Copa do Equador. Sem espaço no Glorioso, o zagueiro atuou em apenas 10 jogos e foi emprestado ao futebol belga ainda em 2023 e, posteriormente, ao CRB em 2024, transferindo-se de forma definitiva para o clube alagoano no início do ano passado.

Importante na permanência do CRB na Série B em 2024, o zagueiro perdeu espaço na equipe ao longo de 2025. Na última temporada, atuou em 33 jogos, sendo 25 como titular, com um gol e uma assistência.