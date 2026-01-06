David Ricardo está na mira do Torino, da Itália - Vítor Silva / Botafogo

David Ricardo está na mira do Torino, da ItáliaVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/01/2026 18:00





A expectativa do Glorioso é negociar o zagueiro por valores entre 8 e 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões a R$ 56 milhões). Caso contrário, a tendência é a recusa a novas propostas. Rio – O Torino, da Itália, apresentou uma proposta pelo zagueiro David Ricardo, mas o Botafogo recusou a investida. A oferta foi por um empréstimo de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,2 milhões), com obrigação de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões). A informação foi divulgada pelo 'ge'.A expectativa do Glorioso é negociar o zagueiro por valores entre 8 e 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões a R$ 56 milhões). Caso contrário, a tendência é a recusa a novas propostas.

Leia mais: Botafogo avalia empréstimo de goleiro para ganhar minutagem em 2026



O zagueiro chegou ao Glorioso no início de 2025 por R$ 11 milhões, adquirido junto ao Ceará. Com saídas e lesões no setor defensivo, ganhou espaço e deu conta do recado.



Nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2025, acumulou boas atuações e foi importante para que o Alvinegro alcançasse vaga nas fases preliminares da Libertadores de 2026. O zagueiro chegou ao Glorioso no início de 2025 por R$ 11 milhões, adquirido junto ao Ceará. Com saídas e lesões no setor defensivo, ganhou espaço e deu conta do recado.Nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2025, acumulou boas atuações e foi importante para que o Alvinegro alcançasse vaga nas fases preliminares da Libertadores de 2026.