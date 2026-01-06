David Ricardo está na mira do Torino, da ItáliaVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio – O Torino, da Itália, apresentou uma proposta pelo zagueiro David Ricardo, mas o Botafogo recusou a investida. A oferta foi por um empréstimo de 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,2 milhões), com obrigação de compra fixada em 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões). A informação foi divulgada pelo 'ge'.

A expectativa do Glorioso é negociar o zagueiro por valores entre 8 e 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões a R$ 56 milhões). Caso contrário, a tendência é a recusa a novas propostas.
Leia mais: Botafogo avalia empréstimo de goleiro para ganhar minutagem em 2026

O zagueiro chegou ao Glorioso no início de 2025 por R$ 11 milhões, adquirido junto ao Ceará. Com saídas e lesões no setor defensivo, ganhou espaço e deu conta do recado.

Nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2025, acumulou boas atuações e foi importante para que o Alvinegro alcançasse vaga nas fases preliminares da Libertadores de 2026.
Confira: Santos estuda entrar na briga com clube chinês por Jeffinho, do Botafogo

Na última temporada, o defensor marcou um gol e deu uma assistência em 29 jogos, sendo 26 como titular. David Ricardo tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028.