David Ricardo está na mira do Torino, da ItáliaVítor Silva / Botafogo
A expectativa do Glorioso é negociar o zagueiro por valores entre 8 e 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões a R$ 56 milhões). Caso contrário, a tendência é a recusa a novas propostas.
O zagueiro chegou ao Glorioso no início de 2025 por R$ 11 milhões, adquirido junto ao Ceará. Com saídas e lesões no setor defensivo, ganhou espaço e deu conta do recado.
Nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro de 2025, acumulou boas atuações e foi importante para que o Alvinegro alcançasse vaga nas fases preliminares da Libertadores de 2026.
Na última temporada, o defensor marcou um gol e deu uma assistência em 29 jogos, sendo 26 como titular. David Ricardo tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028.
