Lucas Villalba firmou contrato válido até o fim de de 2029Divulgação/Botafogo

Rio - O Botafogo anunciou, nesta segunda-feira (5), a contratação do atacante Lucas Villalba. Primeiro reforço do Glorioso para a temporada, o jogador estava no Nacional-URU e firmou vínculo válido até o fim de 2029.

"Ponta-direita de muita velocidade, Lucas Villalba é o primeiro reforço do Botafogo para a temporada 2026!", escreveu o Botafogo, nas redes sociais.

Ele foi comprado por 3 milhões de dólares (R$ 16,3 milhões na cotação atual), incluindo bônus por metas atingidas no contrato. Ele, porém, só poderá ser registrado após a resolução do transfer ban da Fifa.

Ponta-direita, Lucas Villalba se encaixa no modelo de contratação procurado pelo Alvinegro: alto e rápido, com potencial para correr pelos lados. Revelado pelo Tacuarembó, ele também teve passagem pela base do Boston River e pelo Montevideo City Torque.

O atacante vestia a camisa do Nacional desde janeiro do ano passado. Na última temporada, fez quatro gols e deu sete assistências em 42 partidas, 22 como titular.