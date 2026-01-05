Philipe Sampaio em jogo do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Primeiro reforço da 'Era John Textor' se despede do Botafogo: 'Anos especiais'
Zagueiro chegou ao Glorioso em março de 2022
Primeiro reforço da 'Era John Textor' se despede do Botafogo: 'Anos especiais'
Zagueiro chegou ao Glorioso em março de 2022
Fora dos planos, Jeffinho é liberado pelo Botafogo e negocia saída
Jogador tem contrato até o fim de 2028
Torcedores do Botafogo votam retirada de Marlon Freitas de bandeirão dos ídolos
Volante acertou com o Palmeiras e irritou os alvinegros
Botafogo avança para contratar Cristian Medina, do Estudiantes
Glorioso adota cautela na negociação, mas está otimista por um final feliz
Botafogo fecha contratação de Ythallo, do Toronto FC
Zagueiro já se apresentou e assinou vínculo com o Glorioso até 2027
Com gol na reta final, Botafogo vence o Águia de Marabá na estreia na Copinha
Glorioso chegou a desperdiçar um pênalti no primeiro tempo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.