Philipe Sampaio em jogo do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/01/2026 14:56

"Hoje me despeço de um clube muito importante na minha vida, que me abriu as portas em 2022 e pude realizar alguns sonhos. Agradeço a todo torcedor, funcionário e jogador que fez parte dessa trajetória. Foram anos especiais cumprindo o propósito de Deus. Sempre estarei na torcida. Obrigado por tudo, Botafogo", escreveu o zagueiro.

Philipe Sampaio lidou com uma lesão muscular em decorrência de um problema no joelho e vinha realizando tratamento de forma individual no CT Lonier e fora também. O zagueiro não entra em campo desde 14 de setembro de 2024, quando estava emprestado ao Atlético-GO.

Contratado em 2022 junto ao Guingamp, da França, Philipe Sampaio disputou 45 partidas e marcou apenas um gol pelo Botafogo. O último jogo com a camisa alvinegra ocorreu em 6 de dezembro de 2023, na derrota por 3 a 1 para o Internacional, pela última rodada do Brasileirão daquele ano.

Com a reformulação em 2024, Philipe Sampaio perdeu espaço e foi emprestado ao RWDM Brussels - na época chamado de RWD Molenbeek, clube belga que integra a rede multi-clubes de John Textor. No meio do ano, retornou para o Botafogo e foi emprestado para o Atlético-GO, onde disputou um jogo e sofreu problema no joelho.