Em 2025, Cristian Medina deu duas assistências em 43 jogos pelo EstudiantesRodrigo Arangua / AFP
Os direitos federativos do atleta estão atrelados ao Estudiantes, mas ele só foi jogar no clube porque seus empresários pagaram a multa rescisória do próprio bolso para tirá-lo do Boca Juniors - já que contavam com um crescimento no seu valor de mercado, o que não ocorreu. Assim, procuraram o Botafogo para tentar uma transferência e receberam sinal verde.
Titular absoluto, Cristian Medina disputou 43 partidas durante a temporada e contribuiu com duas assistências. O volante argentino é visto como uma reposição para Marlon Freitas, que foi anunciado pelo Palmeiras neste domingo (4).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.