Rio - O Botafogo está mais próximo de contratar o volante Cristian Medina, do Estudiantes (ARG). As negociações avançaram e o Glorioso está otimista por um final feliz. As informações são do jornalista Thiago Franklin. 
O Alvinegro negocia com o meio-campista há algumas semanas, desde quando o estafe do jogador mostrou estar insatisfeito com a valorização dele no futebol argentino. A ideia é justamente levá-lo ao Brasil em busca de um novo panorama.

Os direitos federativos do atleta estão atrelados ao Estudiantes, mas ele só foi jogar no clube porque seus empresários pagaram a multa rescisória do próprio bolso para tirá-lo do Boca Juniors - já que contavam com um crescimento no seu valor de mercado, o que não ocorreu. Assim, procuraram o Botafogo para tentar uma transferência e receberam sinal verde.
Titular absoluto, Cristian Medina disputou 43 partidas durante a temporada e contribuiu com duas assistências. O volante argentino é visto como uma reposição para Marlon Freitas, que foi anunciado pelo Palmeiras neste domingo (4).