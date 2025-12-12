Rio - O Botafogo voltou a negociar a contratação de Cristian Medina, do Estudiantes (ARG). O volante já havia sido alvo do Glorioso no início do ano passado, quando ainda vestia a camisa do Boca Juniors. No entanto, não houve acordo.
Agora, o staff do jogador está insatisfeito com a valorização dele no futebol argentino e avalia uma possível ida ao Brasil como boa oportunidade para mudar o panorama. As informações são do site 'ge'.
Os direitos federativos do atleta estão atrelados ao Estudiantes, mas ele só foi jogar no clube porque seus empresários pagaram a multa rescisória do próprio bolso para tirá-lo do Boca Juniors - já que contavam com um crescimento no seu valor de mercado, o que não ocorreu. Assim, procuraram o Botafogo para tentar uma transferência e receberam sinal verde.
Titular absoluto, Cristian Medina jogará a decisão do Clausura neste sábado (13), contra o Racing. Ao todo, disputou 41 jogos durante a temporada e contribuiu com duas assistências. O volante só definirá seu futuro após o fim dos compromissos pelo time argentino.
