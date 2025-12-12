Gleiker Mendoza está na mira do Botafogo para 2026 - Divulgação

Gleiker Mendoza está na mira do Botafogo para 2026Divulgação

Publicado 12/12/2025 08:30

Rio - O Botafogo segue ativo no mercado em busca de reforços para a próxima temporada. O Alvinegro fez proposta pelo atacante Gleiker Mendoza, do Kryvbas, da Ucrânia, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF". O jogador venezuelano tem sido monitorado pelo clube carioca.

Gleiker Mendoza atende as características pedidas pelo técnico Davide Ancelotti. O jogador é ponta, destro, tem 1,84m e pode jogar dos dois lados do campo. O venezuelano, de 24 anos, é o atleta com mais assistências (8) e mais participações em gols (13) na atual edição da liga ucraniana.

Além de Gleiker Mendoza, o Botafogo tem outras três negociações em curso. O Alvinegro já tem um acerto pela contratação do atacante Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai, e negocia com os volantes Julio Romão, do Ferencváros, da Hungria, e Pedro Bicalho, do Qarabag, do Azerbaijão.

Pedro Bicalho tem 24 anos, fez base no Cruzeiro, mas estreou no profissional do Palmeiras. No Brasil também atuou no Vitória, mas se destacou em Portugal, jogando por Santa Clara e Alverca. Já Júlio Romão atuou pelo Santa Clara e pelo Qarabag, antes de ir para o Ferencváros em fevereiro de 2025.