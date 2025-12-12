Luan pode deixar o São Paulo em 2026 - Rubens Chiri / São Paulo FC

Publicado 12/12/2025 10:45

Rio - Antigo desejo do Botafogo, Luan pode trocar São Paulo pelo Rio de Janeiro em 2026. O Alvinegro fez uma sondagem pelo volante e avalia se vai avançar na negociação nos próximos dias, de acordo com o "Lance". O jogador já estava na mira desde o meio do ano.

Na última janela de transferências, o Botafogo demonstrou interesse em Luan. Na época, o Glorioso buscava uma reposição para a saída de Danilo Barbosa. Porém, recuou após uma avaliação interna e decidiu apostar nas opções do elenco até o fim da temporada.

Revelado na base do São Paulo, Luan tem contrato até dezembro de 2026. No ano passado, o jogador foi emprestado para o Vitória, onde disputou 27 partidas. Neste ano, o volante também despertou interesse do Fortaleza, mas recusou a proposta na última janela de transferências.

Luan, de 26 anos, disputou apenas sete jogos nesta temporada, sendo seis pelo Brasileirão. O jogador recebeu mais oportunidades após a chegada de Hernan Crespo, mas não conseguiu se firmar. A última vez que entrou em campo foi no dia 21 de setembro, na derrota para o Santos.