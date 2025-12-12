Camisa do Botafogo com erro ortográfico, divulgada nesta sexta-feira (12)Reprodução / Internet
Em parceria com grife, Botafogo comete gafe e lança camisa com erro ortográfico
Apesar do problema, as peças foram esgotadas rapidamente
Davide Ancelotti permanece no Rio para ajudar na aceleração de reforços do Botafogo para 2026
Clube carioca tenta agilizar contratações até o Natal
Botafogo volta a negociar contratação de Cristian Medina, do Estudiantes
Volante já havia sido alvo do Glorioso no início do ano passado
Botafogo tem interesse em volante que atua na Série A do Brasileirão
Alvinegro faz sondagem por jogador do São Paulo
Botafogo faz proposta por jogador da seleção da Venezuela
Gleiker Mendoza é um dos destaques da liga ucraniana nesta temporada
Obras do Museu Botafogo estão paralisadas por falta de verba
Abertura está prevista para o primeiro semestre de 2026
