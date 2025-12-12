Camisa do Botafogo com erro ortográfico, divulgada nesta sexta-feira (12)Reprodução / Internet

Rio - O Botafogo cometeu uma gafe em um lançamento de uma coleção com a grife brasileira 'Approve' nesta sexta-feira (12). Isso porque uma das peças, vendida por R$ 279,99, tinha um erro ortográfico. A intenção era usar a frase "Esse sentimento ninguém entende" em referência a uma das músicas da torcida alvinegra, mas não deu certo.
Ao invés de "ninguém", a palavra estampada na camisa foi "ningém". O problema gerou repercussão entre os torcedores e viralizou nas redes sociais.
Apesar disso, as vendas não foram prejudicadas e as peças foram esgotadas rapidamente. A coleção completa inclui meias, bonés, bermudas, jaquetas e outros modelos de camiseta. 
Confira o vídeo de lançamento da coleção