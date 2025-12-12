Davide Ancelotti terminou ano em alta - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/12/2025 19:50

Rio - Em busca de reforços para 2026, o Botafogo está a todo vapor no mercado. A postura alvinegra impactou inclusive o planejamento de Davide Ancelotti. O treinador permaneceu no Rio de Janeiro para acelerar o trabalho pelas contratações. As informações são do portal "GE".

O clube carioca deseja finalizar seus principais reforços para o ano que vem até o Natal. O desejo te planejar tudo o mais rápido possível fez, inclusive, o Botafogo realizar cinco propostas em um mesmo dia na última semana.

Davide Ancelotti irá passar suas férias com seus familiares na Espanha, porém, sua viagem só irá acontecer na semana que vem. O Alvinegro entende que a participação do italiano é fundamental para que os reforços sejam finalizados o mais rápido possível.

John Textor deixou claro que o Alvinegro deve montar um elenco mais veloz na próxima temporada. Além da velocidade, força física também é um ponto fundamental. O norte-americano acredita que esse é o perfil de contratações que deu certo no clube carioca desde o começo da SAF.