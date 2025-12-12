Nesta temporada, David Ricardo fez dois gols e deu uma assistência em 29 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 12/12/2025 22:58

Rio - Um dos destaques do Botafogo na reta final da temporada, David Ricardo entrou na mira do Bologna, da Itália. As informações são do jornalista local Nicolò Schira, especialista no mercado europeu de transferências.

O zagueiro chegou ao Glorioso no início do ano por R$ 11 milhões, comprado ao Ceará. Com saídas e lesões, ganhou espaço e deu conta do recado, especialmente sob o comando de Davide Ancelotti.



