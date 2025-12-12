Nesta temporada, David Ricardo fez dois gols e deu uma assistência em 29 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
O zagueiro chegou ao Glorioso no início do ano por R$ 11 milhões, comprado ao Ceará. Com saídas e lesões, ganhou espaço e deu conta do recado, especialmente sob o comando de Davide Ancelotti.
Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, acumulou boas atuações e foi importante para que o Alvinegro alcançasse vaga nas fases preliminares da Libertadores de 2026.
Ao todo, somou dois gols e uma assistência em 29 jogos, 26 como titular. David Ricardo tem vínculo com o Botafogo até dezembro de 2028.
