Rio - O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Ythallo, do Toronto FC (CAN). O defensor, que foi revelado pelo São Paulo, assinou contrato até 2027 e chega ao Glorioso sem custos. As informações são do site 'ge'.
Nas últimas temporadas, ele atuou pelo time B do clube canadense e disputou a MLS Next Pro, uma liga secundária da MLS, principal torneio de futebol nos Estados Unidos. Ao todo, fez um gol e deu uma assistência em 50 jogos.

Com 21 anos, o jogador havia sido aprovado pelo técnico Davide Ancelotti, que deixou o Alvinegro em dezembro. Mesmo assim, a diretoria optou por seguir com o negócio.
Ythallo, porém, só poderá ser registrado após a resolução do transfer ban da Fifa. Além dele, o Botafogo já fechou com dois reforços: o zagueiro Riquelme, ex-Sport, e o atacante uruguaio Lucas Villalba, ex-Nacional (URU).
