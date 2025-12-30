Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 30/12/2025 22:08 | Atualizado 31/12/2025 09:03

Rio - O Botafogo sofreu um transfer ban da Fifa e está impedido de registrar jogadores pelas próximas três janelas. Segundo o site da entidade, o início da proibição será nesta quarta-feira (31).

Em nota no dia 9 de dezembro, a SAF do Botafogo informou: "Mantendo seu compromisso de transparência com seus torcedores, o Clube informa que continuará adotando todas as medidas legais cabíveis no caso", diz um trecho da nota publicada pelo Alvinegro.

Em outro trecho da nota, informou que Textor "apresentou propostas de financiamento aos demais sócios da Eagle Football Holdings para cobrir o pagamento de todas as pendências existentes do Botafogo junto à FIFA, bem como o orçamento para contratações de jogadores na janela de transferências de janeiro e para o restante da temporada de 2026".

Thiago Almada defendeu o Botafogo no segundo semestre de 2024. O argentino foi peça importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. No ano seguinte, ele foi emprestado ao Lyon. Atualmente, defende o Atlético de Madrid.