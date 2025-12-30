Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo
Botafogo sofre transfer ban da Fifa e fica impedido de registrar atletas por três janelas
Neste mês, o Glorioso foi condenado na CAS a pagar ao Atlanta United a integralidade do valores envolvidos na contratação de Thiago Almada
Ex-alvo do Botafogo, Rafael Guanaes explica permanência no Mirassol
Sem acerto com o treinador do time paulista, o Glorioso fechou com Martín Anselmi
Renovação de Marçal com o Botafogo aparece no BID da CBF
Novo vínculo do jogador vai até o fim de 2026
Dirigente do Nacional confirma Lucas Villalba no Botafogo: 'Fechado'
Atacante uruguaio reforçará o Glorioso a partir da próxima temporada
John Textor oficializa proposta para recomprar a SAF do Botafogo
Empresário aguarda o aval dos credores e do conselho diretor da Eagle Football para avançar no processo
Alex Telles se vê longe de ser ídolo do Botafogo: 'Estamos falando de Garrincha e Nilton Santos'
Jogador, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano que vem
