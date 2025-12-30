Marçal em jogo do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Renovação de Marçal com o Botafogo aparece no BID da CBF
Novo vínculo do jogador vai até o fim de 2026
Dirigente do Nacional confirma Lucas Villalba no Botafogo: 'Fechado'
Atacante uruguaio reforçará o Glorioso a partir da próxima temporada
John Textor oficializa proposta para recomprar a SAF do Botafogo
Empresário aguarda o aval dos credores e do conselho diretor da Eagle Football para avançar no processo
Alex Telles se vê longe de ser ídolo do Botafogo: 'Estamos falando de Garrincha e Nilton Santos'
Jogador, de 33 anos, tem contrato até o fim do ano que vem
Botafogo entra na briga com o Fluminense por Hulk
Atacante, de 39 anos, tem contrato com o Atlético-MG
Botafogo conta com Vitinho, mas define valor para negociá-lo
Lateral é titular absoluto do Glorioso e desperta interesse de clubes europeus e brasileiros
