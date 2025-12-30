Marçal em jogo do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 30/12/2025 21:12

Rio - O Botafogo acertou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Fernando Marçal. O novo vínculo do jogador com o Glorioso vai até o fim de 2026 e apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na noite desta terça-feira (30).

Renovação de Marçal com o Botafogo foi publicada no BID Reprodução/CBF

Na semana passada, Marçal conversou com a imprensa antes de um jogo festivo no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, e mostrou que a renovação estava próxima

"Falta só um detalhezinho, mas é 'galho fraco'. O Botafogo já me enviou o contrato, estamos ajustando uma coisa ou outra. Em breve, devem anunciar", contou o defensor, na ocasião.

Um dos líderes do elenco, Marçal ganhou destaque principalmente ao atuar improvisado como zagueiro diante das lesões no setor. Ao todo, fez cinco gols em 19 jogos.

Ao fim da temporada passada, depois dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Marçal chegou a sair do Botafogo. No entanto, retornou meses depois e seguirá no Alvinegro por pelo menos mais um ano.