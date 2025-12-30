Neste ano, Lucas Villalba fez quatro gols e deu sete assistências em 42 jogos pelo Nacional (URU) - Divulgação / Nacional

Publicado 30/12/2025 12:53

Rio - Vice-presidente do Nacional (URU), Flavio Perchman confirmou a ida de Lucas Villalba para o Botafogo . O Glorioso deve desembolsar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,3 milhões) para contar com o atacante uruguaio a partir da próxima temporada.

"Está fechado. Ele já viajou no dia 22 de dezembro para o Rio para fazer exames, justamente para voltar agora nos primeiros dias de janeiro para começar a pré-temporada com o Botafogo", declarou o mandatário, em entrevista à 'FIX TV', do Uruguai.



Ponta-direita, Lucas Villalba se encaixa no modelo de contratação procurado pelo Alvinegro: alto e rápido, com potencial para correr pelos lados. Revelado pelo Tacuarembó, ele também teve passagem pela base do Boston River e pelo Montevideo City Torque.

Desde janeiro deste ano, o atacante veste a camisa do Nacional. Na atual temporada, fez quatro gols e deu sete assistências em 42 partidas, 22 como titular.