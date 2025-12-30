Rafael Guanaes, técnico do MirassolJP Pinheiro / Agência Mirassol

Rio - Rafael Guanaes foi alvo do Botafogo, que buscava um técnico antes de fechar com Martín Anselmi, mas o treinador decidiu permanecer no Mirassol. Em entrevista ao 'Central do Mercado', do site 'ge', ele explicou por que decidiu continuar no clube paulista.
"Houve outras situações que não vêm ao caso citar, mas principalmente aquilo que a gente já tinha estabelecido como plano, inclusive com o próprio Mirassol. Eu com o meu empresário e minha família, aquilo que a gente já tinha desenhado... A partir do momento que houve o contato com o Mirassol em relação a uma possibilidade de sequência, avaliamos dos dois lados e fizemos as ponderações. A gente vinha com muito bons olhos uma sequência desse trabalho", disse Rafael Guanaes.
"Acredito que os melhores desempenhos e resultados vêm ao longo. Então, teoricamente, com mais tempo e produtividade, e principalmente se a gente consegue manter as nossas ideias dentro de uma espinha dorsal, como estamos fazendo agora. Isso é muito atrativo. Por tudo aquilo que o clube conseguiu e representa e aquilo que já conseguimos estabelecer como determinados pilares de desempenho. E aquilo que eu desenho, por exemplo, para mim e minha família e aquilo que consigo contribuir com o clube também".
Mirassol foi a grande sensação da última edição do Campeonato Brasileiro. O time do interior paulista somou 67 pontos e terminou a competição em quarto. Dessa forma, garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
Sem acerto com Guanaes, o Botafogo fechou com Martín Anselmi. O argentino, que dirigiu o Porto no Mundial de Clubes de 2025, assinou contrato de dois anos.