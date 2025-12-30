John Textor deseja separar o Botafogo da 'parte europeia' da Eagle FootballVítor Silva / Botafogo

Rio - O empresário norte-americano John Textor formalizou uma proposta à Eagle Football para recomprar a SAF do Botafogo, gerida pela rede multiclubes da qual é dono. Até o momento, os valores da oferta não foram revelados.
Agora, o mandatário aguarda o aval dos credores e do conselho diretor da empresa para avançar no processo. As informações são do site 'ge'.

John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022, por R$ 400 milhões. No entanto, deseja separar o clube carioca da "parte europeia" da Eagle Football, formada por Lyon (FRA), RWDM Daring Brussels (BEL) e Florida FC (EUA).
O dirigente travou um complexo e longo imbróglio judicial com a empresa ao longo da temporada. Houve inclusive uma tentativa malsucedida de destituição do norte-americano do comando.