John Textor deseja separar o Botafogo da 'parte europeia' da Eagle FootballVítor Silva / Botafogo
Agora, o mandatário aguarda o aval dos credores e do conselho diretor da empresa para avançar no processo. As informações são do site 'ge'.
John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022, por R$ 400 milhões. No entanto, deseja separar o clube carioca da "parte europeia" da Eagle Football, formada por Lyon (FRA), RWDM Daring Brussels (BEL) e Florida FC (EUA).
O dirigente travou um complexo e longo imbróglio judicial com a empresa ao longo da temporada. Houve inclusive uma tentativa malsucedida de destituição do norte-americano do comando.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.