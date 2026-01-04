O primeiro dia marca o encontro do elenco com o técnico Martin Anselmi e sua comissão. O argentino desembarcou no Rio de Janeiro no último sábado e conversou com a imprensa ainda no aeroporto: "O Botafogo é um clube grande, com uma grande torcida, e isso foi uma parte para eu ter aceitado ir ao Rio. Podem esperar uma equipe que compete. Nossa imagem dentro de campo é competir. Como falei na equipe anterior, nossa equipe vai atacar", disse.
Anselmi substitui Davide Ancelotti, que deixou o Botafogo no fim de 2025. Sua comissão técnica conta com os auxiliares Luis Piedrahita e Pablo De Muner, o preparador físico Diego Bottaioli e o preparador de goleiros Darío Herrera.
O Botafogo chega para a temporada com uma perda importante. Marlon Freitas, que foi um dos líderes do elenco, aceitou a proposta do Palmeiras e deixou o Glorioso. O clube paulista já oficializou a contratação do jogador.
