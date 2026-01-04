Lance do jogo entre Botafogo e Águia de MarabáHenrique Lima / BFR
Com gol na reta final, Botafogo vence o Águia de Marabá na estreia na Copinha
Glorioso chegou a desperdiçar um pênalti no primeiro tempo
Botafogo avança para contratar Cristian Medina, do Estudiantes
Glorioso adota cautela na negociação, mas está otimista por um final feliz
Botafogo fecha contratação de Ythallo, do Toronto FC
Zagueiro já se apresentou e assinou vínculo com o Glorioso até 2027
Reforço do Palmeiras, Marlon Freitas se despede do Botafogo
Volante já foi anunciado como reforço do clube paulista
Vídeo: Botafogo se reapresenta para a nova temporada
Grupo retornou ao CT na manhã deste domingo (4)
Reforço do Botafogo, Lucas Villalba chega ao Rio: 'Muita felicidade'
Atacante uruguaio só poderá ser registrado após a resolução do transfer ban da Fifa
