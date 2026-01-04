Lance do jogo entre Botafogo e Águia de MarabáHenrique Lima / BFR

São Paulo - O Botafogo estreou com vitória na Copinha de 2026. Neste domingo (4), o Glorioso bateu o Águia de Marabá por 1 a 0 no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pela primeira rodada do Grupo 22. Matheusinho fez o único gol do jogo.
O Glorioso pressionou o Águia de Marabá ao longo da partida, mas encontrou dificuldades para superar o goleiro Marcos Daniel. Nos acréscimos do primeiro tempo, ele ainda defendeu o pênalti cobrado por Kadu.
A equipe carioca só conseguiu levar a melhor aos 40 minutos. Após cobrança de falta em direção à lateral do campo, Danillo correu para evitar a saída da bola e fez o cruzamento na medida para Matheusinho finalizar de cabeça para garantir a vitória alvinegra.
Com o resultado, o Botafogo chegou aos três pontos e aparece em segundo. O líder do Grupo 22 é o Taubaté, que mais cedo venceu o Estrela de Março por 2 a 0.
O próximo adversário do Alvinegro na Copinha será o Estrela de Março. A partida acontecerá na quarta-feira (7), a partir das 21h30, no mesmo local.
