Lucas Villalba assinará contrato com o Botafogo até o fim de 2029Reprodução / BTB Sports

Publicado 03/01/2026 18:21

Rio - Reforço do Botafogo , Lucas Villalba desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (3), para se apresentar ao clube carioca. O atacante, que estava no Nacional (URU) e foi comprado por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões), incluindo bônus por metas atingidas no contrato, celebrou a chegada ao Glorioso. Ele, porém, só poderá ser registrado após a resolução do transfer ban da Fifa

"Feliz de estar aqui. A ideia é fazer um bom ano, sei que é um clube gigante. Eu vim para dar tudo e isso é o que posso dizer à torcida do Botafogo, que vou deixar a vida por esta camiseta", disse o jogador, que assinará vínculo até o fim de 2029.

"Quando fiquei sabendo que o Botafogo me queria, a verdade é que foi muita felicidade. Contei para minha família, fiquei muito feliz", complementou.



Ponta-direita, Lucas Villalba se encaixa no modelo de contratação procurado pelo Alvinegro: alto e rápido, com potencial para correr pelos lados. Revelado pelo Tacuarembó, ele também teve passagem pela base do Boston River e pelo Montevideo City Torque.