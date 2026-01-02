Andrew é goleiro do Gil Vicente - Divulgação/X @GilVicente_fc

Publicado 02/01/2026 21:54

Rio - O Botafogo negocia um pré-contrato com o goleiro Andrew. O atleta de 24 anos é cria da base do Glorioso e atualmente defende o Gil Vicente, de Portugal. A informação é do 'ge'.

O vínculo com o clube português vai até o meio deste ano, e o goleiro já avisou que não irá renovar, segundo o site. O Alvinegro conversa com o estafe do atleta desde o fim do ano passado.



Andrew deixou o Botafogo em 2021, quando foi justamente para o Gil Vicente. O goleiro tinha contrato até o fim daquele ano e foi liberado pelos cariocas para se transferir ao clube português. Na negociação, o Glorioso manteve 30% dos direitos econômicos do atleta

O Alvinegro não procurava por um goleiro neste momento. No entanto, vê como uma boa oportunidade contratá-lo sem precisar pagar por seu direitos.