Andrew é goleiro do Gil VicenteDivulgação/X @GilVicente_fc

O Dia
Rio - O Botafogo negocia um pré-contrato com o goleiro Andrew. O atleta de 24 anos é cria da base do Glorioso e atualmente defende o Gil Vicente, de Portugal. A informação é do  'ge'.
O vínculo com o clube português vai até o meio deste ano, e o goleiro já avisou que não irá renovar, segundo o site. O Alvinegro conversa com o estafe do atleta desde o fim do ano passado.
Andrew deixou o Botafogo em 2021, quando foi justamente para o Gil Vicente. O goleiro tinha contrato até o fim daquele ano e foi liberado pelos cariocas para se transferir ao clube português. Na negociação, o Glorioso manteve 30% dos direitos econômicos do atleta.
O Alvinegro não procurava por um goleiro neste momento. No entanto, vê como uma boa oportunidade contratá-lo sem precisar pagar por seu direitos.