Andrew é goleiro do Gil VicenteDivulgação/X @GilVicente_fc
Botafogo negocia pré-contrato com o goleiro Andrew, que está no Gil Vicente
Atleta é cria do Glorioso
Reforço do Botafogo, Lucas Villalba chega ao Rio: 'Muita felicidade'
Atacante uruguaio só poderá ser registrado após a resolução do transfer ban da Fifa
Savarino não consegue sair da Venezuela para se reapresentar ao Botafogo
Camisa 10 aproveitou as férias em seu país natal, que foi alvo de ataques dos Estados Unidos na madrugada deste sábado (3)
Botafogo encaminha empréstimo de Patrick de Paula para o Remo
Após passagem pelo Estoril (POR), o meio-campista reforçará o Leão Azul até junho deste ano
Novo técnico do Botafogo, Anselmi desembarca no Rio e promete time ofensivo
Treinador argentino chegou por volta de 1h40 da madrugada
Mesmo de férias, Anselmi participa de reuniões do Botafogo e pede reforços em três posições
Treinador argentino aponta carências no elenco
