Martín Anselmi é o novo técnico do BotafogoAFP

Publicado 02/01/2026 10:00

Rio - Mesmo longe e de férias com a família, Martín Anselmi também está com a cabeça no Botafogo. Contratado para o lugar de Davide Ancelotti, o treinador argentino tem participado das reuniões com a diretoria alvinegra e pediu reforços em três posições, de acordo com o "ge".

Anselmi entende que o Botafogo tem três carências no elenco. Assim, o treinador pediu a contratação de um zagueiro destro, um volante para substituir Marlon Freitas e um ala pela esquerda com velocidade, imposição física e chegada ao terço final.

O Botafogo já buscava a contratação de um zagueiro destro antes da chegada de Anselmi. Kaio Pantaleão e Bastos se recuperam de lesões, enquanto Jair foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. O Alvinegro tentou Ferraresi, do São Paulo, mas não chegou a um acordo pela troca de jogadores.

Já a busca por um volante se tornou a prioridade. A saída de Marlon Freitas para o Palmeiras não estava nos planos. O Alvinegro vê Cristian Medina, do Estudiantes, da Argentina, e Wallace Davi, do Fluminense, como opções. Em meio a busca por reforços, a diretoria tenta derrubar o transferban da Fifa.

Anselmi chegará ao Rio de Janeiro para a pré-temporada do Botafogo. O elenco se reapresenta no próximo domingo (4), no Espaço Lonier, e inicia a preparação para a estreia no Carioca, no dia 15, às 19h (de Brasília), contra a Portuguesa.