Martín Anselmi é o novo técnico do BotafogoAFP
Mesmo de férias, Anselmi participa de reuniões do Botafogo e pede reforços em três posições
Treinador argentino aponta carências no elenco
Botafogo negocia pré-contrato com o goleiro Andrew, que está no Gil Vicente
Atleta é cria do Glorioso
Mesmo de férias, Anselmi participa de reuniões do Botafogo e pede reforços em três posições
Treinador argentino aponta carências no elenco
Saída de Marlon Freitas reabre disputa por faixa de capitão no Botafogo
Alex Telles e Alexander Barboza são os favoritos para herdar a braçadeira
Botafogo busca substituto para Marlon Freitas e tenta convencer meia do Estudiantes
Promessa do Fluminense também está no radar do Alvinegro
Botafogo recusa proposta de clube italiano por David Ricardo
Alvinegro recusou investida por empréstimo
Marçal comemora renovação de contrato com o Botafogo: 'Aqui é a minha casa'
Novo vínculo já apareceu no BID da CBF
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.