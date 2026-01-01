David Ricardo, zagueiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 01/01/2026 10:30

Rio - Em busca por reforços, o Botafogo se protegeu e evitou sofrer uma baixa na abertura da janela de transferências. O Alvinegro recusou uma proposta do Torino, da Itália, pelo zagueiro David Ricardo, de acordo com o "ge".

O Torino formalizou uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas o Botafogo não se interessou em negociá-lo neste modelo. O clube italiano, no entanto, segue interessado no zagueiro e pode realizar uma nova proposta em breve.

O Botafogo conta com David Ricardo para 2026, mas não descarta negociá-lo em caso de uma proposta lucrativa. Em meio a necessidade de se reforçar para a próxima temporada, o Alvinegro também precisa fazer caixa com vendas de jogadores.

David Ricardo, de 23 anos, foi contratado por 1,8 milhão de dólares (R$ 11 milhões) em janeiro de 2025, junto ao Ceará. Em sua primeira temporada pelo Botafogo, o zagueiro fez 29 jogos e marcou dois gols. Entretanto, foi reserva na maior parte do período.