Publicado 31/12/2025 10:19 | Atualizado 31/12/2025 11:09

Rio - O Botafogo se manifestou após sofrer um transfer ban da Fifa . Por meio de nota, o Glorioso informou que manteve "conversas construtivas com representantes do Atlanta United" em busca de um acordo em relação à contratação de Thiago Almada.

A SAF explicou que as conversas foram pausadas por causa do recesso do fim de ano, mas espero resolver a questão "antes do início ou logo no começo da janela de transferências".

O Alvinegro também afirmou que "será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro de 2026".

Veja a nota:

Com relação à recente sanção da FIFA sobre transferências de atletas, o Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United, da MLS, em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. As conversas foram pausadas em razão do recesso de fim de ano e serão retomadas em breve. O Botafogo espera ter o tema resolvido antes do início ou logo no começo da janela de transferências. O Clube será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro de 2026.

Com o transfer ban, o Botafogo está impedido de registrar jogadores nas próximas três janelas. A punição acontece pela dívida referente à contratação de Thiago Almada.

Neste mês, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) condenou o Botafogo a pagar ao Atlanta United, dos Estados Unidos, a integralidade do valores envolvidos na contratação de Thiago Almada. A quantia em questão é de 21 milhões de dólares.

Thiago Almada defendeu o Botafogo no segundo semestre de 2024. O argentino foi peça importante nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. No ano seguinte, ele foi emprestado ao Lyon. Atualmente, defende o Atlético de Madrid.