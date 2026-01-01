Marlon Freitas assinará contrato com o Palmeiras nos próximos diasVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - De saída, Marlon Freitas deixará a disputa pela faixa de capitão do Botafogo em aberto. Um dos protagonistas do elenco alvinegro nas últimas temporadas, o meio-campista será jogador do Palmeiras a partir deste ano. Assim, o Glorioso precisará de um novo líder dentro de campo.
Leia mais: Botafogo recusa proposta de clube italiano por David Ricardo

Os principais candidatos são Alex Telles e Alexander Barboza, identificados não só com o clube, mas também com a torcida. O lateral-esquerdo sai na frente, já que foi quem assumiu a braçadeira nos jogos em que o volante esteve ausente em 2025. Ao todo, foram três. Em um deles, o também experiente Marçal herdou o posto - Telles e Barboza, porém, não atuaram.

Depois de um bom desempenho no Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em janeiro de 2023. Naquele ano, o Glorioso foi do céu ao inferno: perdeu o título do Campeonato Brasileiro - para o Verdão - mesmo após abrir 13 pontos de vantagem.

O meio-campista ficou marcado na derrocada, mas deu a volta por cima na temporada seguinte, quando se tornou capitão do time. Ele foi um dos líderes do elenco nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, em 2024. Inclusive, foi incluído em um bandeirão de ídolos alvinegros.
Leia mais: Marçal comemora renovação de contrato com o Botafogo

Agora, depois de um ano sem títulos, o volante deixará o Botafogo justamente rumo ao Palmeiras. Marlon Freitas se apresentará nos próximos dias para assinar o contrato e ser oficializado como reforço do clube paulista.