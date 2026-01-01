Nesta temporada, Cristian Medina deu duas assistências em 41 jogos pelo Estudiantes - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 01/01/2026 16:00

Rio - Após sofrer uma importante baixa com a saída de Marlon Freitas para o Palmeiras, o Botafogo segue monitorando o mercado em busca de reposição. Apesar da estar momentaneamente impedido de registrar jogadores por causa de um transferban, o Alvinegro mira o volante Cristian Medina, do Estudiantes, da Argentina, e também tem uma promessa do Fluminense no radar, de acordo com o "ge".

Cristian Medina é um sonho antigo do Botafogo. O jogador, de 23 anos, está no radar do Alvinegro desde o ano passado quando ainda defendia o Boca Juniors, da Argentina, e chegou a ser oferecido pelo grupo de empresários que controla seus direitos econômicos. O grupo, inclusive, foi responsável por pagar a multa e levá-lo para o Estudiantes, mas não ficaram felizes com a valorização do atleta em 2025.

Atualmente, o Botafogo tenta convencer todas as partes que o projeto apresentado é viável para cumprir o objetivo de valorização financeira e esportiva buscada pelos empresários. Entretanto, não é uma missão simples. As negociações, no entanto, seguem. O Alvinegro aposta no holofote do futebol brasileiro para convencer os agentes a negociarem a transferência do jogador.

Por fim, o Botafogo também mira o jovem Wallace Davi, do Fluminense. O volante, de 18 anos, é visto com grande potencial para o futuro por ambos. O Tricolor, aliás, recusou uma proposta pelo jogador. Porém, está disposto a negociá-lo em uma troca. O jogador, inclusive, seria envolvido numa troca por Marlon Freitas, mas o volante escolheu o projeto do Palmeiras. O Alvinegro ainda avalia uma nova investida.