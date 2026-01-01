Nesta temporada, Cristian Medina deu duas assistências em 41 jogos pelo EstudiantesRodrigo Arangua / AFP
Botafogo busca substituto para Marlon Freitas e tenta convencer meia do Estudiantes
Promessa do Fluminense também está no radar do Alvinegro
Saída de Marlon Freitas reabre disputa por faixa de capitão no Botafogo
Alex Telles e Alexander Barboza são os favoritos para herdar a braçadeira
Botafogo recusa proposta de clube italiano por David Ricardo
Alvinegro recusou investida por empréstimo
Marçal comemora renovação de contrato com o Botafogo: 'Aqui é a minha casa'
Novo vínculo já apareceu no BID da CBF
Retrospectiva 2025: Botafogo viveu temporada frustrante após fazer história
Ano ficou marcado por reformulação do elenco, trocas de técnico e perda de títulos; relembre
Botafogo busca reverter transfer ban e vê 'conversas construtivas' com representantes do Atlanta
Glorioso afirmou que 'será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro'
