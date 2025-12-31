Jogadores do Botafogo reunidos no gramado do Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Adeus de Artur Jorge e o início da reformulação
Além de jogos do Campeonato Carioca, o antigo comandante do sub-20 marcou presença na beira do campo na Supercopa Rei, que o Botafogo perdeu para o Flamengo. Na Recopa Sul-Americana, Cláudio Caçapa esteve à frente do time, que não foi páreo para o Racing (ARG).
Além de Artur Jorge, outros que deixaram o Alvinegro foram Luiz Henrique e Thiago Almada, destaques à época. Ao todo, 11 jogadores se despediram até janeiro.
Planejamento tardio
Antes, John Textor ouviu negativas de André Jardine, Tite e Roberto Mancini. Então, surpreendeu na escolha de mais um português. O anúncio foi no fim de fevereiro.
O auge de 2025
O Glorioso entrou para a história ao vencer o estrelado PSG por 1 a 0, na fase de grupos. O gol foi marcado por Igor Jesus. Além disso, o time carioca avançou ao mata-mata na considerada "chave da morte", completada por Atlético de Madrid e Seattle Sounders (EUA).
Saída de Renato Paiva e a chegada de Davide Ancelotti
Dessa vez, John Textor foi rápido e selou a contratação de Davide Ancelotti para comandar o elenco. O italiano, filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, nunca havia trabalhado como técnico antes.
Imbróglio com a Eagle, novas baixas e eliminações nas Copas
Para completar, o Glorioso foi eliminado nas oitavas da Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil, por LDU e Vasco, respectivamente. Antes, outros jogadores importantes deixaram o clube: Gregore, Jair, Igor Jesus e Cuiabano - este último retornou por empréstimo até dezembro.
Alento na reta final e classificação à Libertadores
Para fechar o ano do jeito que começou
John Textor, mais uma vez, agiu rápido e contratou um substituto ainda em 2025: Martín Anselmi. O treinador argentino foi entrevistado pelo norte-americano, agradou e assinou vínculo até o fim de 2027 com o Alvinegro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.