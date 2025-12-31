Marçal em jogo do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 31/12/2025 16:55

Rio - Marçal comemorou a extensão do vínculo com o Botafogo , que agora vai até o fim de 2026. O novo contrato do jogador com o Glorioso foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na noite de terça-feira (30)

"A história continua! Feliz e honrado em renovar meu vínculo com o Glorioso e a minha vontade de vencer com essa camisa só aumenta. Aqui é a minha casa e ainda temos muitos capítulos para escrever juntos. Vamos por mais, família Botafogo!".

Um dos líderes do elenco, Marçal ganhou destaque principalmente ao atuar improvisado como zagueiro diante das lesões no setor. Ao todo, fez cinco gols em 19 jogos.

Ao fim da temporada passada, depois dos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Marçal chegou a sair do Botafogo. No entanto, retornou meses depois e seguirá no Alvinegro por pelo menos mais um ano.