Marçal em jogo do BotafogoVítor Silva/Botafogo
Marçal comemora renovação de contrato com o Botafogo: 'Aqui é a minha casa'
Novo vínculo já apareceu no BID da CBF
Retrospectiva 2025: Botafogo viveu temporada frustrante após fazer história
Ano ficou marcado por reformulação do elenco, trocas de técnico e perda de títulos; relembre
Botafogo busca reverter transfer ban e vê 'conversas construtivas' com representantes do Atlanta
Glorioso afirmou que 'será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro'
Ex-alvo do Botafogo, Rafael Guanaes explica permanência no Mirassol
Sem acerto com o treinador do time paulista, o Glorioso fechou com Martín Anselmi
Botafogo sofre transfer ban da Fifa e fica impedido de registrar atletas por três janelas
Neste mês, o Glorioso foi condenado na CAS a pagar ao Atlanta United a integralidade do valores envolvidos na contratação de Thiago Almada
Renovação de Marçal com o Botafogo aparece no BID da CBF
Novo vínculo do jogador vai até o fim de 2026
