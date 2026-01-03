Patrick de Paula foi a primeira grande contratação da SAF do Botafogo, em 2022 - Vítor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo acertou o empréstimo de Patrick de Paula para o Remo. O meio-campista, que estava cedido ao Estoril, de Portugal, assinará vínculo com o clube paraense até junho deste ano. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Glorioso encerrou o acordo com os portugueses antes do combinado, já que ele não correspondeu às expectativas. Por lá, fez um gol em nove jogos.



Assim, ficaria com Patrick de Paula em definitivo a partir de 2027, quando termina o seu vínculo com o Botafogo - que manteria uma porcentagem do jogador.