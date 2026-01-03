Patrick de Paula foi a primeira grande contratação da SAF do Botafogo, em 2022Vítor Silva / Botafogo
O Glorioso encerrou o acordo com os portugueses antes do combinado, já que ele não correspondeu às expectativas. Por lá, fez um gol em nove jogos.
Agora, o volante voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Até junho, o Leão Azul dividirá os salários com o Alvinegro. Caso opte por prorrogar o acordo, terá que assumir os valores de forma integral.
O meio-campista chegou ao Glorioso em março de 2022 como a primeira grande contratação da SAF liderada por John Textor. No entanto, não conseguiu se firmar. Ao todo, ele fez sete gols em 58 jogos pelo Alvinegro.
