Rio - O Botafogo acertou o empréstimo de Patrick de Paula para o Remo. O meio-campista, que estava cedido ao Estoril, de Portugal, assinará vínculo com o clube paraense até junho deste ano. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
O Glorioso encerrou o acordo com os portugueses antes do combinado, já que ele não correspondeu às expectativas. Por lá, fez um gol em nove jogos.

Agora, o volante voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Até junho, o Leão Azul dividirá os salários com o Alvinegro. Caso opte por prorrogar o acordo, terá que assumir os valores de forma integral.
Assim, ficaria com Patrick de Paula em definitivo a partir de 2027, quando termina o seu vínculo com o Botafogo - que manteria uma porcentagem do jogador.
O meio-campista chegou ao Glorioso em março de 2022 como a primeira grande contratação da SAF liderada por John Textor. No entanto, não conseguiu se firmar. Ao todo, ele fez sete gols em 58 jogos pelo Alvinegro.