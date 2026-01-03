Martin Anselmi é o novo técnico do Botafogo - Reprodução / BTB Sports

Publicado 03/01/2026 09:30

Rio - Novo técnico do Botafogo, Martín Anselmi desembarcou no Rio de Janeiro, neste sábado (3), no Aeroporto do Galeão. O treinador argentino chegou por volta de 1h40 da madrugada, foi recebido por funcionários do clube, teve um breve contato com a imprensa e prometeu um time ofensivo.

"O Botafogo é um clube grande, com uma grande torcida, e isso foi uma parte para eu ter aceitado ir ao Rio. Podem esperar uma equipe que compete. Nossa imagem dentro de campo é competir. Como falei na equipe anterior, nossa equipe vai atacar", disse.

Martín Anselmi estava livre no mercado desde que foi demitido do Porto, de Portugal, em junho, após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O treinador argentino, de 40 anos, assinou contrato até o fim de 2027 e chega para substituir o italiano Davide Ancelotti.

O Botafogo se reapresenta neste domingo (4), no Espaço Lonier, e inicia a pré-temporada. Em 2025, o Alvinegro disputa o Carioca, Brasileirão e Copa do Brasil, além da fase preliminar da Libertadores. Um dos principais objetivos é chegar na fase de grupos da competição continental.