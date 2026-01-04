Marlon Freitas deixou o Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/01/2026 12:23

"O futebol é feito de ciclos, e fechar este com a camisa do Botafogo é uma das maiores honras da minha carreira. Entrega, suor e resiliência nunca faltaram. Vivi intensamente cada minuto dentro do Nilton Santos e saio com a certeza de que deixei tudo de mim em campo. Obrigado por me permitirem fazer parte dessa história. Estarei sempre na torcida. Um por todos, todos por um…", escreveu Marlon Freitas.

Negociação

No dia 26 de dezembro, Marlon se reuniu virtualmente com o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, e pediu liberação para assinar com o Palmeiras . O americano aceitou a solicitação do volante.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, Marlon Freitas disputou 186 partidas pelo Botafogo, com cinco gols e 18 assistências em três temporadas. Ele era uma das lideranças do Glorioso.