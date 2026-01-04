Marlon Freitas deixou o BotafogoVítor Silva/Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Após ser anunciado como reforço do Palmeiras, Marlon Freitas fez uma publicação no Instagram neste domingo (4) para se despedir do Botafogo. O volante firmou contrato válido até o fim de 2028 com o clube paulista.
"O futebol é feito de ciclos, e fechar este com a camisa do Botafogo é uma das maiores honras da minha carreira. Entrega, suor e resiliência nunca faltaram. Vivi intensamente cada minuto dentro do Nilton Santos e saio com a certeza de que deixei tudo de mim em campo. Obrigado por me permitirem fazer parte dessa história. Estarei sempre na torcida. Um por todos, todos por um…", escreveu Marlon Freitas.
 
 
Leia mais: Botafogo se reapresenta para a nova temporada

Negociação

No dia 26 de dezembro, Marlon se reuniu virtualmente com o acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, e pediu liberação para assinar com o Palmeiras. O americano aceitou a solicitação do volante.
Marlon Freitas aceitou abrir mão dos 10% a que tinha direito em sua venda e deu fim à última pendência para acertar com o Palmeiras. O Botafogo conseguiu que sua vontade de receber todo o valor da negociação fosse cumprida.
Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, Marlon Freitas disputou 186 partidas pelo Botafogo, com cinco gols e 18 assistências em três temporadas. Ele era uma das lideranças do Glorioso.