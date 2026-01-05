Botafogo compartilhou foto de Alex Telles ao lado de Luiz HenriqueVítor Silva / BFR

Rio - Ex-Botafogo, Luiz Henrique aproveitou as férias para visitar o CT Lonier, nesta segunda-feira (5). O atacante ainda vestiu o uniforme de treino do Glorioso e foi flagrado por Alex Telles, que brincou em vídeo publicado no Instagram.
"Botou a roupa vai ficar. Botou a roupa vai ficar. Fecha a porta, fecha a porta", disse o lateral-esquerdo.
Por meio das redes sociais, o Botafogo valorizou a presença do Pantera: "Sempre bem-vindo em nossa casa, LH!"
Luiz Henrique defendeu o Botafogo na temporada de 2024 e fez história. Ele foi um dos destaques do time que conquistou o Brasileirão e a Libertadores daquele ano.
O Pantera, inclusive, foi eleito o Rei da América. Já no ano seguinte, Luiz Henrique se transferiu para o Zenit-RUS, onde está desde então.
fotogaleria
Luiz Henrique no CT do Botafogo
