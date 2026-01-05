Rio - Ex-Botafogo, Luiz Henrique aproveitou as férias para visitar o CT Lonier, nesta segunda-feira (5). O atacante ainda vestiu o uniforme de treino do Glorioso e foi flagrado por Alex Telles, que brincou em vídeo publicado no Instagram.
"Botou a roupa vai ficar. Botou a roupa vai ficar. Fecha a porta, fecha a porta", disse o lateral-esquerdo.
Alex Telles brinca com a presença de Luiz Henrique no CT do Botafogo: 'Vai ficar'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.