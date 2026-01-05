Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/01/2026 11:30

Rio - Jeffinho não está nos planos do Botafogo para a próxima temporada. Na reapresentação do elenco para a pré-temporada, neste último domingo (4), no Espaço Lonier, o atacante foi liberado pela diretoria alvinegra para procurar outro clube, de acordo com o "ge".

Contratado em 2022, Jeffinho foi vendido para o Lyon, da França, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 55,2 milhões à época). Em 2024, o Botafogo contratou o jogador em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões), por 70% dos direitos econômicos.

Na segunda passagem pelo Botafogo, Jeffinho sofreu com problemas físicos, incluindo uma lesão no joelho, e não impressionou o técnico Davide Ancelotti. Em 2025, disputou 26 jogos e marcou dois gols. Fora dos planos de Martín Anselmi, deixará o Glorioso mais uma vez.

No primeiro dia de treinos, os jogadores realizaram exames de rotina e atividades para medir a parte física. O treinador Martín Anselmi também se apresentou. O Botafogo estreia contra a Portuguesa, dia 15, às 19h (de Brasília), pelo Carioca.