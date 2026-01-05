Jeffinho em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo
Fora dos planos, Jeffinho é liberado pelo Botafogo e negocia saída
Jogador tem contrato até o fim de 2028
Botafogo anuncia a contratação do atacante Lucas Villalba
Uruguaio é o primeiro reforço do Glorioso para a temporada de 2026
Vídeo! Luiz Henrique vai ao CT, veste uniforme de treino, e Telles brinca: 'Vai ficar'
O Botafogo valorizou a presença do atacante no Lonier: 'Sempre bem-vindo em nossa casa'
Primeiro reforço da 'Era John Textor' se despede do Botafogo: 'Anos especiais'
Zagueiro chegou ao Glorioso em março de 2022
Fora dos planos, Jeffinho é liberado pelo Botafogo e negocia saída
Jogador tem contrato até o fim de 2028
Torcedores do Botafogo votam retirada de Marlon Freitas de bandeirão dos ídolos
Volante acertou com o Palmeiras e irritou os alvinegros
Botafogo avança para contratar Cristian Medina, do Estudiantes
Glorioso adota cautela na negociação, mas está otimista por um final feliz
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.