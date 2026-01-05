Bandeirão de ídolos do Botafogo ganhou as imagens de Luiz Henrique e Marlon Freitas após o título da Libertadores de 2024Reprodução / SporTV
Torcedores do Botafogo votam retirada de Marlon Freitas de bandeirão dos ídolos
Volante acertou com o Palmeiras e irritou os alvinegros
