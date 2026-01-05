Bandeirão de ídolos do Botafogo ganhou as imagens de Luiz Henrique e Marlon Freitas após o título da Libertadores de 2024 - Reprodução / SporTV

Publicado 05/01/2026 09:00 | Atualizado 05/01/2026 09:13

Rio - Insatisfeito com a saída de Marlon Freitas, torcedores do Botafogo fizeram uma enquete para decidir se vão retirar o volante do bandeirão de ídolos. O jogador, de 30 anos, acertou com o Palmeiras e saiu do Alvinegro após três temporadas.

O grupo responsável pela votação é o "Movimento Ninguém Ama como a Gente", que se tornou conhecido por fazer mosaicos no Nilton Santos e idealizador do bandeirão. Em publicação neste último domingo (4), o grupo fez uma enquete sobre a retirada do jogador.

"Marlon deve ser retirado do bandeirão? Se for, quem deve entrar no lugar dele?", perguntou.

O bandeirão de ídolos do Botafogo conta com nomes como Garrincha, Nilton Santos, Didi, Jairzinho, Carlito Rocha, Gerson, Quarentinha, Heleno de Freitas, Amarildo e Túlio Maravilha. Após os títulos do Brasileirão e Libertadores em 2024, Marlon Freitas e Luiz Henrique foram homenageados e incluídos.

Revelado no Fluminense, Marlon Freitas foi contratado pelo Botafogo em 2023 após passagem de destaque pelo Atlético-GO. O volante se tornou o capitão do time e foi negociado com o Palmeiras por R$ 50 milhões. Ao todo, foram 168 jogos, cinco gols e 15 assistências.