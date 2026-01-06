Cristhian Loor chegou ao Botafogo em junho de 2025 - Vitor Silva / Botafogo

Cristhian Loor chegou ao Botafogo em junho de 2025Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/01/2026 15:14

Rio - Alvo de clubes brasileiros, Cristhian Loor, quarto goleiro do Botafogo, tem chance de ser emprestado para ganhar minutagem na temporada de 2026. A informação é do "ge", nesta terça-feira (6).

O defensor tem sido convocado para a seleção principal do Equador, seu pais de origem. Loor disputou o Mundial Sub-17, em 2023, e o Sul-Americano Sub-20, em 2025.

Profissionalmente, o jogador ainda não fez estreia pelo Glorioso, apesar de ser visto como um bom potencial para o futuro. Inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, Loor começou o ano fazendo pré-temporada no CT Lonier, com o elenco principal.

Cristhian fez base no Independiente Del Valle. O goleiro chegou ao Botafogo em junho de 2025 e possui vinculo até o final de 2028. Outros nomes para o gol do Alvinegro são Neto, Léo Linck e Raul.

