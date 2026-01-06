Martín Anselmi em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Botafogo ultrapassa limite de estrangeiros no elenco e pode ter saídas
Lucas Villalba é o 11º estrangeiro do time
Clubes europeus fazem propostas por atacantes do Botafogo
Arthur Cabral despertou o interesse do Torino; já Artur está na mira do Olympique de Marselha
Botafogo recusa proposta de clube italiano por David Ricardo
Expectativa do Glorioso é negociar o zagueiro por valores entre 8 e 9 milhões de euros
Reforço do Botafogo, Lucas Villalba revela admiração por Loco Abreu
Atacante uruguaio mostrou estar feliz por vestir a camisa alvinegra e garantiu que deixará tudo dentro de campo
Botafogo avalia empréstimo de Cristhian Loor para ganhar minutagem em 2026
Equatoriano é alvo de clubes brasileiros
Santos estuda entrar na briga com clube chinês por Jeffinho, do Botafogo
Atacante não está nos planos do Glorioso para esta temporada e será negociado
Botafogo ultrapassa limite de estrangeiros no elenco e pode ter saídas
Lucas Villalba é o 11º estrangeiro do time
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.