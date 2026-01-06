Martín Anselmi em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 06/01/2026 10:00

Rio - O Botafogo aumentou o número de estrangeiros no elenco após anunciar a contratação do atacante Lucas Villalba , que estava no Nacional, do Uruguai. O jogador uruguaio é o 11º gringo do time alvinegro, número que ultrapassa o limite de jogadores de fora do Brasil relacionados por partida.

Não há um limite para a quantidade de estrangeiros no elenco. Porém, apenas nove podem ser relacionados para os jogos. Ou seja, o Botafogo teria que cortar pelo menos dois por partida e não teria como utilizar todos. A situação, portanto, pode gerar saídas.

Dos remanescentes do ano passado, oito gringos foram utilizados com frequência pelo técnico Davide Ancelotti. A exceção foi o goleiro equatoriano Loor e o zagueiro angolano Bastos — este último que sofreu com problemas físicos e não ficou à disposição do treinador italiano.

A lista pode ganhar mais um nome. O Botafogo negocia a contratação do volante Cristian Medina, do Estudiantes, da Argentina, e há otimismo pelo acerto. Por outro lado, pode sofrer uma baixa, já que Savarino está na mira do Fluminense e existe um acerto entre os clubes, dependendo apenas do venezuelano.

Desde a transformação para SAF, o Botafogo apostou alto em estrangeiros, principalmente técnicos. Martín Anselmi, por exemplo, é o sexto gringo a assumir o comando. Antes, teve os portugueses Luís Castro, Bruno Lage, Artur Jorge e Renato Paiva, além do italiano Davide Ancelotti.