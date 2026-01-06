Lucas Villalba assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2029 - Vítor Silva / Botafogo

Lucas Villalba assinou vínculo com o Botafogo até o fim de 2029Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/01/2026 15:34

Rio - Reforço do Botafogo , Lucas Villalba mostrou estar feliz com o novo desafio na carreira. O uruguaio, que assinou vínculo até o fim de 2029, revelou admiração por Loco Abreu, ídolo do Glorioso. Além disso, ressaltou que deixará tudo dentro de campo. Ele foi comprado ao Nacional (URU) por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16 milhões).

"Quando me contaram que existia a possibilidade, fiquei muito contente. Você sabe o que é o Botafogo, muita emoção. Conheço os uruguaios que jogam aqui. Eu sei que o Loco Abreu é querido por todos, por mim também", disse o atacante, em entrevista ao canal oficial do clube.



"Eu sou um jogador que se caracteriza pela velocidade. O torcedor pode esperar que eu deixe tudo dentro de campo para tentar terminar no lugar mais alto possível", completou.



Leia mais: Botafogo ultrapassa limite de estrangeiros no elenco e pode ter saídas

Ponta-direita, Lucas Villalba vestia a camisa do Nacional desde janeiro do ano passado. Antes, acumulou passagens por outros três times no futebol uruguaio: Boston River, Tacuarembó e Montevideo City Torque. Em 2025, fez quatro gols e deu sete assistências em 42 partidas, 22 como titular.