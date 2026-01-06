Em 2025, Jeffinho fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
O CSKA, da Rússia, também buscou entender as condições para fazer negócio, mas não formalizou proposta oficial.
Jeffinho chegou Glorioso em 2022, se destacou e foi vendido no início do ano seguinte ao Lyon, da França, por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões). Em 2024, ele voltou ao clube carioca por empréstimo e, na sequência, foi comprado em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões).
No entanto, o atacante sofreu com problemas físicos e não teve sucesso na sua segunda passagem pelo Alvinegro. Na última temporada, fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos, sendo 12 como titular. Agora, está fora dos planos do técnico Martín Anselmi e será negociado. Ele tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2028.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.