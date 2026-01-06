Em 2025, Jeffinho fez dois gols e deu quatro assistências em 26 jogos pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 06/01/2026 12:28

Rio - Atacante do Botafogo , Jeffinho é alvo de disputa no mercado de transferências. Além de um clube chinês, que já iniciou as tratativas para contar com o jogador por empréstimo, o Santos estuda entrar na briga para contratá-lo. As informações são da 'ESPN'.

O CSKA, da Rússia, também buscou entender as condições para fazer negócio, mas não formalizou proposta oficial.



Jeffinho chegou Glorioso em 2022, se destacou e foi vendido no início do ano seguinte ao Lyon, da França, por 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões). Em 2024, ele voltou ao clube carioca por empréstimo e, na sequência, foi comprado em definitivo por 5,3 milhões de euros (R$ 33,9 milhões).