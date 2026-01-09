Martín Anselmi em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Martín Anselmi em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/01/2026 16:49





Novo técnico do Botafogo, Martín Anselmi tem participado da busca por jogadores nesta janela de transferências. O treinador, inclusive, indicou dois atletas que trabalharam com ele no Cruz Azul, do México, para o Glorioso. As informações são do site 'ge'.





A dupla ocupa setores que o Alvinegro planeja reforçar. Um deles é o zagueiro colombiano Willer Ditta, de 27 anos. O outro é o ponta-esquerda argentino Carlos Rotondi, de 28.

Apesar das indicações, o comandante mostrou estar satisfeito com o atual elenco e entende que pode competir por títulos ao longo da temporada.



Sendo assim, o Botafogo deve buscar reforços pontuais. Além de alguma oportunidade de mercado, como o volante Cristian Medina, que espera o fim do transfer ban para ser oficializado pelo clube.