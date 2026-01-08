Kadir celebra gol marcado pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Kadir celebra gol marcado pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 08/01/2026 22:35

Rio - O atacante Kadir, do Botafogo , foi convocado e terá a oportunidade de defender a seleção principal do Panamá pela primeira vez. Por meio das redes sociais, o Glorioso parabenizou o jogador de 18 anos.

"Convocação! Cria do Fogão, Kadir foi convocado para defender a Seleção Panamenha nos amistosos diante de Bolívia e México. Parabéns e boa sorte, garoto!", escreveu o Alvinegro, por meio das redes sociais.

CONVOCAÇÃO!



Cria do Fogão, Kadir foi convocado para defender a Seleção Panamenha nos amistosos diante de Bolívia e México. PARABÉNS E BOA SORTE, GAROTO! #BFR pic.twitter.com/MEUWy1HG3e — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 8, 2026

Kadir está com o Botafogo na Copinha, mas viajará para representar o país. A seleção do Panamá vai enfrentar a Bolívia e o México nos dias 18 e 22 de janeiro, respectivamente.

Destaque do Glorioso na base, ele ganhou espaço no time principal na reta final da temporada e se destacou. O ponto alto foi a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Sport, válida pelo Brasileirão. Naquela oportunidade, marcou dois gols.