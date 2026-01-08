Entrevista coletiva de Lucas Villalba no BotafogoVítor Silva/Botafogo

Rio - O atacante Lucas Villalba foi apresentado nesta quinta-feira (8) e comemorou a chegada ao Botafogo. Ele estava no Nacional-URU e é o primeiro reforço do Alvinegro para a temporada de 2026.
"Estou muito feliz de estar no Glorioso, feliz, tentando me adaptar o mais rapidamente possível para ajudar. Encontrei um grupo muito lindo, se nota a família que são, isso facilita essa minha primeira saída do meu país. Que seja um grande ano".
O jogador desembarcou no Rio de Janeiro no último sábado (3). Já na segunda-feira (5), o Glorioso oficializou a contratação. Ele firmou vínculo valido até o fim de 2029.
"Eu entendo que é um clube diferente. Vou ter muito respeito, tentar fazer um bom papel sempre, jogar com muita atitude. Ter tantos jogadores que são referências e importantes que passaram por esse clube e é uma motivação extra para ter boas atuações. Vou dar tudo e tentar estar à altura".
O atacante, porém, ainda não pode ser registrado. Isso porque o Glorioso sofreu um transfer ban da Fifa e ainda não conseguiu reverter a punição.
"É algo administrativo que entendo que vai ser resolvido, estou um pouco tranquilo quanto a isso, treinando e fazendo o que gosto, que é jogar futebol", disse o atacante.

Veja mais respostas de Villalba

Lucas Villalba é o primeiro reforço do Botafogo para 2026 - Vítor Silva/Botafogo
RELAÇÃO DO BOTAFOGO COM URUGUAIOS
"Sei um pouquinho da história do clube e sobretudo meus compatriotas. O que Loco Abreu fez aqui, é ídolo. Também fui companheiro de equipe de Lodeiro, que também foi jogador aqui. Feliz também por ser mais um uruguaio que vai jogar aqui".
CARACTERÍSTICAS
"Me considero um jogador que se destaca pela velocidade, pela intensidade e tentarei aproveitar isso".
JÁ TEVE CONVERSA COM ANSELMI SOBRE POSIÇÃO?
"Não diretamente. São os primeiros dias. Ele está tentando mostrar a ideia e intenção de jogo. É me adaptar à posição que ele precise. Estou aberto a jogar onde a equipe necessite. Não conversei com ele, mais adiante pode ser que sim ou não".
Lucas Villalba é o primeiro reforço do Botafogo para 2026