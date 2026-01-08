Marlon Freitas é apresentado no Palmeiras - Reprodução/ Instagram

Publicado 08/01/2026 14:34

Rio - O meio-campista Marlon Freitas foi oficialmente apresentado nesta quinta-feira (8) como novo reforço do Palmeiras. Durante o evento, o jogador recebeu a camisa 27 das mãos da presidente Leila Pereira e abriu o jogo sobre o processo que o levou a optar pela saída do Botafogo, onde era capitão.

"É uma grande oportunidade na minha carreira e também para a minha família. Entendemos que era o fim de um ciclo vitorioso, de muita luta e resiliência também. Não foi fácil, pela história e por tudo que foi feito. Mas temos que entender que tudo tem um começo, meio e fim", disse.

O Botafogo receberá pela venda de Marlon Freitas, que assinou contrato com o Palmeiras até o fim de 2028, uma quantia de 5,4 milhões de euros (R$ 34,7 milhões na cotação atual), em quatro parcelas de 1,35 milhão de euros (R$ 8,4 milhões) com vencimentos em abril, junho, agosto e novembro de 2027.

"É agradecer ao Botafogo pela oportunidade, faz parte da minha história e não tem como apagar isso. Sei que as pessoas vão falar muitas coisas, mas como eu falei: caráter e respeito pela instituição Botafogo nunca vão faltar da minha parte porque sou muito grato. Estou muito feliz de estar aqui", finalizou.

Pelo Botafogo, Marlon Freitas disputou 168 partidas, com cinco gols marcados e 15 assistências. Além disso, foi o capitão das conquistas dos títulos do Brasileiro e da Libertadores de 2024.