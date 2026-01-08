Marlon Freitas é apresentado no PalmeirasReprodução/ Instagram
Marlon Freitas é apresentado no Palmeiras e explica decisão de sair do Botafogo
Volante assinou contrato até o fim de 2028
Kadir, do Botafogo, é convocado para defender a seleção do Panamá pela primeira vez
Jogador de 18 anos ganhou espaço entre os profissionais na reta final da temporada e se destacou
Joia do Botafogo, Juninho agrada Anselmi e pode ganhar chance no Carioca
Atacante é uma das promessas das categorias de base do Glorioso
Alvo do Botafogo, Cristian Medina se reapresenta ao Estudiantes
Contratação de um volante é prioridade para 2026, mas o Alvinegro ainda precisa resolver o transfer ban
Apresentado, Lucas Villalba exalta o Botafogo: 'Um clube diferente'
Atacante também abordou a relação entre o Glorioso e jogadores uruguaios
Antigo alvo do Botafogo, Rodriguinho está próximo de outro clube da Série A
Meia-atacante tem acordo encaminhado com o Red Bull Bragantino
